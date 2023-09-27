İHH ve Katar Charity, Cinderes'teki depremzedelere gıda yardımı yaptı

İHH ve Katar Charity, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Cinderes'teki depremzedelere 1550 gıda kolisi dağıttı. Yardımlardan 7 bin 750 kişi faydalandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ile Katar Charity kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesindeki depremzedelere gıda yardımı yaptı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Cinderes'te yaşayan depremzedelere, İHH ile Katar Charity tarafından 1550 gıda kolisi dağıtıldı.

Yardımlardan beldedeki 19 çadır kampında yaşayan 7 bin 750 kişi yararlandı.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Afrin'in Cinderes beldesinde de büyük yıkıma neden olmuştu.