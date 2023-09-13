İHH ve Bosna kurumları Suriye'de depremzedelere yardım için temel attı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet Bosna kurumları ile birlikte Suriye'de yaşanan depremde yıkılan yapıların yerine okul, cami ve yaşam evleri projelerinin temellerini attı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Islamska Zajednica Bosna Hersek Rijaset ve HO Merhamet Bosna kurumları ile birlikte Suriye'de şubat ayında yaşanan depremde yıkılan yapıların yerine okul, cami ve yaşam evleri projelerinin temellerini attığını duyurdu. Soran'da bir cami, bir okul; Çobanbey'de bir okul, İdlib'de ise 42 yaşam evin temelininin atıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem Suriye, Irak, Mısır, Irak ve Lübnan'da da hissedildi. Sarsıntı, Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka'da şiddetli hissedildi. Deprem en fazla Suriye'nin Azez kentine bağlı Soran kasabası ve Afrin'e bağlı Cinderes kasabasında yıkıma neden oldu.

TEMELLER ATILDI

Depremin izlerini silmek için harekete geçen Bosna halkı ile İhh, Soran'da bir cami, bir okul; Çobanbey'de bir okul ve İdlib'de ise 42 yaşam evin temelini attı. Temel atma töreninde konuşma yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "Bugün Suriye'de deprem bölgesinde depremin izlerini silmek için Bosna kurumları ile bir araya geldik. Burada deprem sonrası yıkılan okul, cami ve yaşam evlerin temellerini atıyoruz. Burada çok ihtiyaç var. İHH olarak buradan başta Bosna halkına ve kıymetli kurumlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

720 ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Suriye'nin Soran ve Çobanbey kasabalarında inşa edilecek 2 okuldan toplam 720 öğrenci istifade edecek. Her okul projesi 6 derslik ve toplam 12 sınıftan oluşuyor.

500 KİŞİLİK YENİ CAMİ

Suriye'nin Azez kentine bağlı Soran beldesinde bulunan cami depremden dolayı ağır hasar almış ve yıkım kararı alınmıştı. Bosna kurumları yeni cami inşası için harekete geçerek 500 kişilik yeni caminin temelini attı.

Ayrıca İdlib'in Meşhed Ruhin bölgesinde depremzede aileler için inşa edilen 42 evin temeli atıldı. 116,5 metrekare genişliğindeki evlerde iki oda, mutfak ve banyo ile tuvaleti bulunuyor.