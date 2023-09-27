İHH, Tel Abyad'da yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan bölgede yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile hijyen paketi yardımı yaptı. Toplamda 320 aileye yardım ulaştırıldı ve 5 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacı karşılandı.

TEL İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/ Ypg'den arındırılan Tel Abyad ilçesinde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile hijyen paketi yardımı yaptı.

İHH Suriye Basın biriminden Yakup Alaca, Tel Abyad ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan yetim ile ihtiyaç sahibi 320 aileye gıda kolisi ile hijyen paketi dağıttıklarını söyledi.

İHH'nin yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya devam ettiğini kaydeden Alaca, son yardımlarla 5 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Alaca, "Bizler savaşın ilk gününden itibaren Suriye'de savaş mağduru yetim çocukların yanında olmaya gayret ediyoruz. İnsanlar temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanıyor. Bu yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH, Suriye'de barınma ve gıda başta olmak üzere eğitim, sağlık gibi birçok alanda insani yarım çalışmaları yürütüyor.

Tel Abyad ilçesi, Barış Pınarı Harekatı'yla Ekim 2019'da terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.