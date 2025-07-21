İHH, Süveyde'deki Bedevi Ailelere Yardımda Bulundu

HH insani Yardım Vakfı, Süveyde'deki iç çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan bedevi ailelere yardım yaptı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Süveyda kentinde çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden bedevi ailelere gıda, su ve acil yardım paketleri dağıttı.

Dürziler ile yaşanan iç çatışmalar nedeniyle Süveyde'den göç etmek zorunda kalan bedevi aileler Dera kırsalındaki okullara yerleşti. İHH bu ailelere gıda, su ve acil yardım paketleri ulaştırdı. Bölgedeki yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden İHH görevlisi Yakup Alaca, çatışmalarda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda ailenin eşyalarını bile alamadan evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, Aileler, Dera kırsalındaki okullarda barınıyor. Bizler de İHH olarak acil ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Temennimiz, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve ailelerin güven içinde evlerine dönebilmesi. dedi.