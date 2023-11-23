İHH, Suriye'deki Öğrencilere Okul Çantası ve Kırtasiye Seti Dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hazırlanan 6 bin 500 okul çantası ve kırtasiye seti, Suriye'deki öğrencilere dağıtıldı. İHH, eğitimi destekleme çalışmaları kapsamında Suriye'nin İdlib ilindeki öğrencilere yardım ulaştırdı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca hazırlanan 6 bin 500 okul çantası ve kırtasiye seti, Suriye'deki öğrencilere dağıtıldı.

İhh, "Eğitimi Destekleme Çalışmaları" kapsamında Suriye'nin İdlib ilinde 6 bin 500 öğrenciye, okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı.

İhh Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimli bir neslin yetişebilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Suriye'deki öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak amacıyla yardım çalışması yürüttüklerini belirten Aydın, "Suriye'deki okullarımızda öğrenim gören öğrencilere, her yıl olduğu gibi bu dönem de okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttık. Bu çalışmamızdan İHH tarafından inşa edilen okullardaki 6 bin 500 öğrencimiz istifade etti." diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfının, Suriye içerisindeki eğitim faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden Aydın, "İçerisinde defter, kalem, silgi, cetvel, boyama takımı gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu set ve okul çantaları ile öğrenciler mutlu oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.