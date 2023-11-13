İHH Sudan'a Yardım Malzemeleri Dağıtmaya Başladı

PORT İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfının, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sudan'a gönderdiği 28 konteynerlik yardım malzemesinin dağıtımına başlandı.

Yardımların planlanan bölgelere sevkinden önce Port Sudan'ın Selaleb Mahalesi'nde yardım tırlarının bekletildiği garajda, İHH yetkililerince basın açıklaması yapıldı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İç savaşın ilk günlerinden itibaren acil yardımlarımız başladı. İlk etapta Hartum, Darfur, Nyala ve Faşir kentlerinde sıcak yemek, gıda ve et dağıtımları yaptık. Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine ilaç desteğimiz oldu. Kadınlara doğum desteği verdik." dedi.

Bugünden itibaren 28 konteynerdeki yaklaşık 365 ton yardım malzemesini 8 eyalette dağıtmaya başlayacaklarını belirten Bahçi, "Önceki yıllarda olduğu gibi Sudan halkının yanında olmalıyız. Vilayetlerde durum çok çok kötü. İnsanlar gıda yetersizliğinden, hastalıklardan ölmeye başladılar. Kriz böyle devam ederse önümüzdeki aylarda Allah korusun daha kötü haberler alırız. Bağışçılarımıza bağışlarını artırmaya ve bütün sivil toplum kuruluşlarını Sudan'a yardım etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'a yönelik haziranda "Rotamız Sudan Yükümüz İyilik" sloganıyla büyük kapsamlı bir acil yardım çalışması başlattıklarını söyleyen Bahçi, çalışmaların ilk etabında, temmuz ayında Sudan'a gönderilen ve ağustosta dağıtılan 15 konteynerlik yardımlardan, 9 şehirdeki 200 bin kişinin istifade ettiğini kaydetti.

Konteynerlerde gıda ürünleri, battaniye, deterjan, hijyenik ped, bebek bezi, elbise, terlik, mat, uyku tulumu, ayakkabı ve tekerlekli sandalye gibi ürünler yer alıyor.