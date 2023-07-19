İHH, Sudan'a Yardım Kampanyası Başlattı

İHH, geçtiğimiz ay çatışmalardan etkilenenlere yönelik 'Rotamız Sudan Yükümüz İyilik' sloganıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu. İHH, gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesini deniz yoluyla ülkeye göndererek yaklaşık 200 bin kişinin yardımlardan yararlanmasını hedefliyor.

Sudan'a yönelik yardımlarına devam eden İHH, geçtiğimiz ay çatışmalardan etkilenenlere yönelik 'Rotamız Sudan Yükümüz İyilik' sloganıyla yardım kampanyası başlattığını duyurdu. İHH, gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesini deniz yoluyla ülkeye göndererek yaklaşık 200 bin kişinin yardımlardan yararlanmasını hedefliyor.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

'Sudan'da yaşanan karışıklık sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Ülkede zaman zaman ateşkes ilanları yapılsa da, çatışmalar sona ermedi. Gelinen durumda, ülkede 2,8 milyon kişi yerlerinden edildi. Ulaşım maliyetlerinin hızla arttığı Sudan'da, halkın güvenli bölgelere ulaşması da gittikçe zorlaşıyor. Son raporlara göre 46 milyon nüfuslu ülkede 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.

İHH, yardım kampanyasının ilk etabında gıda, hijyen ve battaniyeden oluşan 15 konteyner yardım malzemesini ülkeye gönderdi. Deniz yoluyla ülkeye gönderilen yardım malzemeleri, ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.?