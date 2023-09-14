İHH Libya'ya Sel Felaketi İçin Yardım Malzemesi Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Libya'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için AFAD koordinesinde 15 arama kurtarma görevlisi ve 5 konteynerlik yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri arasında battaniye, elbise, iç çamaşırı, konserve ve hijyenik ped gibi ihtiyaçlar yer alıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya AFAD koordinesinde 15 arama kurtarma görevlisi ile 5 konteynerlik yardım malzemesini ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 10 Eylül'de Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele neden olan "Daniel" fırtınası ülkeyi derinden etkiledi.

Bunun üzerine acil yardım çalışmaları başlatan İhh, AFAD koordinesinde 15 arama kurtarma görevlisini ve 5 konteynerlik yardım malzemesini ülkeye gönderdi.

İhh ekipleri, ilk gün su üstü arama kurtarma ekibiyle ülkedeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Acil ihtiyaçların tespit edilmesi ve insani yardım çalışmalarının koordinasyonu için vakıf tarafından ikinci bir ekip daha ülkeye sevk edildi.

AFAD koordinesinde İzmir Limanı'ndan kalkacak yardım gemisine 2 araç ve 1 zodyak botla beraber İHH Afet Yönetimi'nden 10 kişilik arama kurtarma ekibi yönlendiren vakıf, 5 konteynerlik yardım malzemesi de gemiyle ülkeye gönderilecek.

Konteynerlerde 5 bin 220 battaniye, 28 bin 265 elbise, 21 bin 519 iç çamaşırı, 832 koli ıslak mendil, 13 bin 468 konserve, 26 bin 660 eşarp, 1977 şal, 224 koli hasta bezi, 2 bin 420 çorap, 1701 hijyenik ped, 20 bin 400 ceset torbası ve 350 top kefen yer alıyor.

Bölgedeki acil ihtiyacı gidermek için 2 bin 500 ceset torbası da ülkeye uçakla gönderildi.