İHH Kütahya, 55 ülkede vekaletle kurban kesimi yapacak

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye olmak üzere 55 ülkede vekaletle kurban kesimi faaliyetleri yapacaklarını açıkladı. Yenipazar, kurban bağış bedelinin bu yıl 3 bin 700 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye olmak üzere 55 ülkede vekaletle kurban kesimi faaliyetleri yapacaklarını ifade etti.

Başkan Yenipazar, yaptığı açıklamada, kurban bağış bedelini bu yıl 3 bin 700 TL olarak belirlendiğini dile getirdi.

Yenipazar, "İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği olarak, yine her sene olduğu gibi bu sene de inşallah Kurban Bayramında başta Türkiye'miz olmak üzere dünyanın değişik 55 ülkesinde vekaleten kurban çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Dünyada Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Kafkasya, Güney Asya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere buralardaki değişik ülkelerde inşallah bu sene hayırsever kardeşlerimizin bize vekaleten emanet etmiş oldukları kurbanlarını keseceğiz ve oradaki kardeşlerimize bu kurbanları ulaştırıp, esas itibarıyla kurbanın asıl amacı olan Müslümanlar arasındaki, insanlar arasındaki kaynaşmayı sağlayacağız. Hedefimiz bu. Nasip olursa bu sene belirlenmiş olan vekaleten kurban kesme rakamımız 3 bin 700 TL. Biz bu rakamı hem Türkiye hem dünyada hem de 55 ülkede keseceğimiz rakamların bir ortalamasıyla belirliyoruz. Her sene bunu bağışçı kardeşlerimize ifade ediyoruz. Bu sene bu rakam bu şekilde belirlendi. Hem yurt dışında hem yurt içinde kurban kesme fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı zor olduğu Filistin gibi bölgelerde aynı fiyatta inşallah vekaleten kurbanlarımızı kesmiş olacağız. Bütün bağışçı kardeşlerimizden bu çalışmamızda bize desteklerini bekliyoruz. Kendilerinin vekaleten kestirecekleri kurbanlarına talip olduğumuzu söylüyoruz" dedi. - KÜTAHYA