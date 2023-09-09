İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de Ahmet Sarıkurt Camisi'ni açtı

Suriye'nin kuzeyinde, sivillerin yoğun yaşadığı Azez ilçesinin güneyindeki İhtimlat beldesinde bulunan briket evlerin çevresinde İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca inşa edilen Ahmet Sarıkurt Camisi ibadete açıldı.

Suriye'nin birçok noktasında insani yardım çalışmaları yürüten İhh, Türkiye- Suriye sınırında terörden temizlenen bölgelerde Müslümanlar için cami ve medrese inşa etmeyi sürdürüyor.

Vakfın İhtimlat beldesinde hayırseverlerin yardımıyla yapımını üstlendiği Ahmet Sarıkurt Camisi'nin açılış töreninde dualar okundu, kurban ve kurdele kesildi.

Beldedeki briket evlerin çevresinde inşa edilen caminin açılışına bölge halkının ileri gelenleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İhh Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Ahmet Göksun, "Öncelikle Ahmet (Sarıkurt) abimizi tekrardan rahmetle anıyoruz ve mekanı cennet olsun. Vakfımızın teşkilat kuruluşunda büyük emekleri vardı. İyilik konusunda asla yorulmak nedir bilmezdi. Hep insanlık için önde koşardı. Bizler de kendisinin adına bu camini açılışını gerçekleştiriyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

İhh Mütevelli Heyeti Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Muhammet Hanefi Kutluoğlu da "Ahmet kardeşimizin hayatı iyilikle geçti. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır: 'İyilikte yarışın!'. Kendisi hep bu şiarla hayatını yaşadı. Rabb'im kendisini ağır bir hastalıkla imtihan etti. Bizler, onun çizdiği iyilik yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu güzel eserde emeği olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sarıkurt kimdir?

İstanbul'da 1960 yılında dünyaya gelen Sarıkurt, İslami çalışmaların içinde bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinde tutuklandı. 1992 yılında Bosna Savaşı başlayınca Bosna'ya giderek Müslümanlara insani yardım ulaştırdı.

İhh'nın Libya'da yürüttüğü insani yardım çalışmalarında yer aldı. Libya'daki olaylarda birçok yaralının Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesine vesile oldu. Anlaşmazlık yaşayan ve birbirleriyle savaşan kabile ve grupları barıştırarak binlerce insanın hayatına dokundu. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, hastalık sebebiyle 2019 yılında vefat etti.