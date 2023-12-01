SURİYE'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kasım ayında 3,5 milyon adet ekmek ve 15 bin porsiyon sıcak yemek dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib ve Afrin'deki kamplara ekmek ve sıcak yemek dağıttı

SURİYE'nin İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda yaşayan savaş mağduru ailelere, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kasım ayında 3,5 milyon adet ekmek ve 15 bin porsiyon sıcak yemek dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Suriye'de yaptıkları yardım faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. İdlib ve Afrin bölgelerindeki kamplarda zor koşullarda yaşayan ailelere haftanın 6 günü kendi fırınlarında hazırladıkları ekmekleri ulaştırdıklarını dile getiren Tahiroğlu, sıcak yemek ikramında da bulunduklarını anlattı.

Kasım ayı faaliyetlerini açıklayan Tahiroğlu, Kasım ayında İdlib ve Afrin'deki kamplarda 3,5 milyon adet ekmek ve 15 bin porsiyon sıcak yemek dağıttık. Savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarımız devam edecek. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz?? diye konuştu.