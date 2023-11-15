İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye Yardım Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 80 bin kişiye destek ulaştırdığını açıkladı. Yardımlar arasında sıcak yemek, gıda kolisi, battaniye, elbise, hijyen paketi ve hasta bezi bulunuyor.

İhh İnsani Yardım Vakfı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 80 bin kişiye destek ulaştırdığını açıkladı.

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İHH tarafından şehirde; 51 bin 840 adet sıcak yemek, 4 bin 112 adet gıda kolisi, 2 bin adet battaniye, 500 adet elbise, 800 adet hijyen paketi ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı.

BİN 160 ADET İLK YARDIM ÇANTASI DAĞITILDI

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer yardımlar ise şu şekilde açıklandı:

"500 adet ilaç ve tıbbi malzeme

Bin 160 adet ilk yardım çantası

10 adet tekerlekli sandalye

9 adet tıbbi yatak

5 adet hastalara yürüme desteği sağlayan ekipman

6 adet koltuk değneği

Hastane ve ambulanslar için 485 litre yakıt."

GÜNDE BİN 200 KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITILIYOR

İHH, Gazze'nin çeşitli noktalarında kurulan mobil aşevlerinde de günlük bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını duyurdu. Vakıf ayrıca, Gazze'de desteklediği bir fırın aracılığıyla da günde 500 aileye ekmek dağıtımına başladı.