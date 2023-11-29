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İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze'ye AŞ Olalım Kampanyası

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İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek olmak için 'Gazze'ye AŞ olalım' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında sıcak yemek dağıtımı için bağış çağrısı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Beypazarı Temsilciliğince " Gazze'ye AŞ olalım" kampanyasına destek çağrısında bulunuldu.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek olmak için kampanya başlatıldığı belirtildi.

İHH Beypazarı Temsilcisi Tunahan Yiğit, İsrail'in saldırıları altında zulüm gören Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı için desteğe ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Yiğit, bir öğün yemek bedelinin 95 lira olarak belirlendiğini aktararak, kampanyaya destek vermek isteyenlerin vakfın banka hesabına bağışta bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Dünya

Beypazarı İsrail Gazze İHH Dünya Haberler

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