İHH İnsani Yardım Vakfı Filistin'e Destek Konvoyu Adana'ya Yola Çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde oluşturulan araç konvoyu, Filistin'e destek amacıyla Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı. İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek konvoyun amacını açıkladı.

Van'ın Erciş ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan araç konvoyu, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Seyit Muhammet Camisi önünde bir araya gelen İHH üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan İsmail Bedir, İsrail'in yıllarca uyguladığı şiddet karşısında Filistin halkının direnişini desteklemek istediklerini söyledi.

Bedir, "Adana'ya gidiyoruz. Siyonist rejim, kendi kabiliyeti, imkanları dahilinde bunu yapmıyor. Başında ABD var. Van genelinde yüzlerce araç, binlerce kişiden oluşan konvoyla İncirlik'e doğru gidiyoruz. Adana'da miting yapacağız." dedi.