İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: 'Bütün sivil toplum kuruluşları Sudan'a yardım etmeli'

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Sudan'daki çatışmalar için başlatılan yardım çalışmasına ilişkin basın toplantısında, bütün sivil toplum kuruluşlarının Sudan'a yardım etmesi gerektiğini belirtti. Eski İİT İnsani Yardımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atta Elmanan Bakhit Alhaj da uluslararası ilgili tüm kuruluşların bu krize karşı harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bütün sivil toplum kuruluşlarının Sudan'a yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, İHH Genel Merkezi'nde, çatışmaların yaşandığı Sudan için başlatılan büyük ve kapsamlı yardım çalışmasına ilişkin basın toplantısında, birçok İslam ülkesinin iç karışıklıklarla güç ve vakit kaybettiğini söyledi.

Bülent Yıldırım, Müslümanların İslam birliğini kurmadığı ve doğru adımlar atmadığı takdirde benzer karışıklıkların yine yaşanabileceğini dile getirerek "Sudan'ı Suriyelileştirmeyi, karışıklığı çevre ülkelere de yaymayı istiyorlar. Bu süreçte insani yardım teşkilatlarını gözlemledik. Şöyle bir söylem geliştirildi: 'Sudan'a yardım dağıtılamaz, riskler var.' Peki, Birleşmiş Milletler Teşkilatı neden kuruldu? İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) neden kuruldu? İnsani yardım kuruluşlarının risk alması gerektiğini düşünüyorum. Buradan ilan ediyorum. Sudan'a yardım gidiyor. Biz İHH olarak yardım ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Sudan'daki karışıklığa çözüm için arayışlarda bulunulması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün sivil toplum kuruluşları Sudan'a yardım etmeli. Tüm sivil toplum kuruluşlarını yardım çalışmamıza destek olmaya çağırıyorum. Devletler harekete geçmeli, insani diplomasi acilen uygulanmalı. 'Yardım yolları kapalı' diyenler, Sudanlı kadınlara ve çocuklara ihanet ederler. Yollar mı kapalı? Cenevre Sözleşmesi neye yarıyor o zaman? Devletler bu anlaşmalara uymuyorsa, gereken adımları atmıyorsa, Anadolu'nun bağrından birileri çıkar ve bu devletlerin yapması gerekenleri yapar Allah'ın izniyle."

Eski İİT Başkan Yardımcısı'ndan Sudan'a yardım çağrısı

Eski İİT İnsani Yardımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atta Elmanan Bakhit Alhaj, Sudan'da bundan birkaç ay önce insanların evlerinde güvenle oturduğunu söyledi.

Alhaj, yaşanan çatışmaların ardından 7-8 milyon nüfusu bulunan Hartum'dan 6 milyona yakın kişinin göç ettiğini belirterek "Şu an Sudan'da ekim zamanı. Emniyet yok, yakıt yok. Maalesef bu ekim zamanını kaçıracağız. Sudan'da 70 üniversite vardı, neredeyse tamamı yakılıp yıkıldı. Hartum'daki hastanelerin yüzde 70'i kullanılamaz hale geldi. Uluslararası ilgili tüm kuruluşlar bu krize karşı harekete geçmeli. Türkiye de diplomatik olarak elinden geleni yapmalı. Biz İHH'nin bu sürece öncülük etmesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Sudan'a duyarsız kalmamaya davet ediyoruz"

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kaya tarafından okunan basın açıklamasında Sudan'ın çok zor bir süreçten geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İHH tarafından büyük çaplı bir insani yardım çalışmasının başlatıldığına dikkati çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yardım çalışması kapsamında, ayni ve nakdi bağışlarla birlikte başta ihtiyaç duyulan temel gıda maddeleri olmak üzere battaniye, çadır ve ilaç gibi malzemeleri bölgeye ulaştıracağız. Sahada yer alan personelimiz ve yetkililer aracılığıyla bu malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtımları gerçekleştirilecektir. Bizler, yaşanan çatışmaların bir an önce durmasını ve Sudan'ın hızlı bir şekilde toparlanması için gerekli adımların atılmasını temenni ediyoruz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını ve ilgili tüm kurum ve kuruluşları Sudan'da yaşanan insani drama duyarsız kalmamaya, durum daha da kötüleşmeden acil bir şekilde gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."