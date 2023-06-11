İHH, Gazze'ye gıda yardımında bulundu

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in son saldırısından etkilenenlere Gazze Şeridi'nde 2 bin 200 gıda kolisi dağıttı. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan yoksul ailelere yardım ulaştırmak için çalışan İHH, halkın acılarını hafifletmeye gayret ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıdan etkilenenlere gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze temsilcisi Eşref Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde toplam 2 bin 200 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarından etkilenenler ve yoksullara öncelik verdiklerini aktaran Yılmaz, İsrail ablukası nedeniyle zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Gazzeli ailelere insani yardım ulaştırmak için çalıştıklarını ve bununla halkın acılarını hafifletmeye gayret ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutan İsrail'in 9 Mayıs'ta bölgeye düzenlediği ve 5 gün süren saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybederken onlarca ev yerle bir olmuştu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, Gazze'nin yaklaşık 2,3 milyonluk nüfusunun 1,5 milyonu, İsrail'in 16 yılı aşkın süredir uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor.