İHH Gazze'ye 8 TIR'lık yardım gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye yönelik insani yardımlarını sürdürüyor. İHH tarafından gönderilen 8 TIR'lık yardımlar, AFAD ve Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak.

Gazze'ye yönelik insani yardımlarını sürdüren İhh, İsrail'in saldırısı altındaki şehre 8 TIR'lık yeni bir yardım gönderdiğini duyurdu. Yardımlar, AFAD ve Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik birçok insani yardım çalışmasında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 8 TIR'lık yeni bir insani yardım çalışması daha organize etti. İstanbul'dan kuru yük gemisine yüklenen yardımlar, Mersin Limanı'na doğru yola çıktı. Mersin Limanı'nda AFAD'a teslim edilecek yardımlar, Mısır Kızılayı koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak.

İHH tarafından gönderilen 8 TIR'lık yardım şu şekilde:

"166 bin 752 adet konserve, 120 bin adet maske, 25 bin 32 adet ıslak mendil, 15 bin 528 adet çocuk bezi, 8 bin 64 adet kadın pedi ve 2 bin 700 adet hasta bezi."