İHH, Gazze'deki Yetim ve İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 3 bin 130 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı. İHH'nın sağladığı insani yardımlarla Gazze halkının sıkıntıları hafifletilmeye devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 3 bin 130 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdı.

Gazze'deki İHH yetkilisi Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban eti dağıtımıyla İsrail ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin sıkıntılarını bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gazze'de 28 büyükbaş kurban kestiklerini ve etlerini 3 bin 310 yetim ve yoksul aileye dağıttıklarını aktaran Şurafa, sağladığı insani yardımlarla İHH'nın Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmeye devam ettiğini dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.