İHH Filistin'e Yardım Konvoyu Samsun'da Başladı
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistinlilere destek için Samsun'da 'Filistin'e Yola Çık' konvoyu düzenledi. Konvoya katılanlar Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filistinlilere destek için " Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenledi.
Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığının önünde başlayan, Altındağ ilçesindeki Melike Hatun Camisi'nde son bulan konvoya katılanlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.
Polis ekiplerince konvoyun ilerlediği güzergahta güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA / Dünya