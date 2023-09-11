İHH, Fas için acil yardım çalışması başlattı

İHH, Fas'ta meydana gelen depremden etkilenen bölgelere acil yardım çalışması başlattı. İlk etapta gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtımı gerçekleştirildi. İHH ekibi, ihtiyaç tespitlerinde bulunarak daha geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, depremden etkilenen Fas için acil yardım çalışması başlattı.

İhh'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan, Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çalışmaları için harekete geçildi.

Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtıldı.

Ayrıca, çalışmalar kapsamında bebek maması ve hijyen malzemesi yardımı da yaplıyor.

Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde de bulunuyor.

Yapılacak raporlamalara göre İHH tarafından daha geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlanıyor. ???????