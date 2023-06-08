İHH, Bosna Hersek'teki Rehabilitasyon Merkezi'ne Kumaş ve Hasta Bezi Desteği Sağladı

İHH, Bosna Hersek'in Doboj kentindeki Duje Rehabilitasyon Merkezi'ne kumaş ve hasta bezi desteği sağladı. Türkiye'den gönderilen kumaşlar perde, çarşaf ve pijama gibi farklı amaçlar için kullanılabilecek. Ayrıca hastaların 6 aylık hasta bezi ihtiyacı da karşılandı. Merkez, yaşlı, yardıma muhtaç ve ruhsal bozukluğu olan 453 kişiye hizmet veriyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'in Doboj kentindeki Duje Rehabilitasyon Merkezi'ne kumaş ve hasta bezi desteğinde bulundu.

İHH'den yapılan açıklamada, Türkiye'den Duje Rehabilitasyon Merkezi'ne bir tır kumaş, bir tır da hasta bezi gönderildiği belirtilerek, merkezi kullananların yaşam standartlarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Gönderilen kumaşların perde, çarşaf ve pijama gibi farklı amaçlar için kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların da 6 aylık hasta bezi ihtiyacının karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Duje Rehabilitasyon Merkezi'nin yaşlı, yardıma muhtaç ve ruhsal bozukluğu olan 453 kişiye hizmet verdiği, bu kişilerin barınma, ısınma, sağlık ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.