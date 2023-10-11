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İHH, Afganistan'daki depremzedelere yardım malzemeleri dağıttı

İHH, Afganistan'daki depremlerin ardından afetzedelere gıda, hijyen ve çeşitli yardım malzemeleri dağıttı. İlk etapta 500 kişilik sıcak yemek, 100 çift kişilik battaniye ve 100 hijyen paketi dağıtıldı. Ayrıca 40 hangar çadır, 1000 gıda kolisi, 1000 battaniye, 500 sünger yatak, 500 hijyen paketi, kıyafet ve halı gibi ihtiyaç malzemeleri de gönderildi.