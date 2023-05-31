İHH, 48 Ülkede 3 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 'Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir' sloganıyla Türkiye dahil 48 ülkede çalışma yapacağını ve 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ' Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir' sloganıyla Türkiye dahil 48 ülkede çalışma yapacağını ve 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı. İHH bu kapsamda, bu yıl yurt içi ve yurt dışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirledi.

İHH, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi ve bu sebeple kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması dolayısıyla tek fiyat uygulamasına bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Kurbanları için İHH'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

100 BİN YETİME BAYRAMLIK HEDEFİ

İHH, ayrıca Türkiye dahil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi bayramlık kıyafet yardımında bulunmayı planladı. Bayramlık kıyafet bedeli 500 lira olarak belirlendi.

TÜRKİYE DAHİL 48 ÜLKEDE KURBANLAR KESİLECEK

İHH'nın kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde açıklandı:

Orta Doğu: Yemen, Filistin (Gazze ve Batı Şeria), Suriye, Irak, Lu'bnan, Ürdün

Afrika: C'ad, Mali, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Moritanya, Gine, Burundi, Etiyopya, Uganda, Benin, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya

Orta Asya ve Kafkasya: Mog'olistan, Gu'rcistan (Acara), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan

Güney Asya: Banglades? (Arakan), Myanmar (Arakan), Pakistan, Tayland (Patani), Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan (Keşmir), Vietnam

Balkanlar ve Avrupa: Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadag?, Sırbistan (Sancak ve Pres'ova), Romanya, Ukrayna (Kırım).

GEÇEN YIL 65 BİN 775 HİSSE KURBAN KESİLDİ

İHH, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekaletini aldığı 65 bin 775 hisse kurbanı 60 ülkede 2 milyon 630 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı.