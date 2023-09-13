IFRC, Fas'taki Deprem İçin 100 Milyon İsviçre Frangı Yardım Çağrısı Yaptı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'ta meydana gelen depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı maddi destek için yardım çağrısında bulundu. Yardımların ücra noktalara ulaşmasının zor olduğu belirtilirken, depremden etkilenen insanların uzun süreli ve sürdürülebilir desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı (104 milyon euro) maddi destek için yardım çağrısında bulundu.

IFRC'den çağrıyla ilgili yapılan açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas Kızılayı'nın yardım çabalarını daha da arttırmak için 100 milyon İsviçre Frangı acil yardım çağrısı başlattı. Fas'ı vuran depremin üzerinden üç günden fazla bir süre geçmesine rağmen yardımlar daha ücra noktalara ulaşıyor, ancak koşullar zorlu. Cuma gecesi meydana gelen felaketten bu yana Fas Kızılayı ekipleri Faslı yetkililerle birlikte çalışıyor. Arama ve kurtarma operasyonlarını destekliyor, ilk yardım ve psikolojik destek sağlıyor. Yaralıların hastanelere taşınmasına ve insanların hasarlı binalardan tahliye edilmesine yardımcı oluyorlar, yiyecek ve su sağlıyorlar" denildi.

"SAHADAKİ İHTİYAÇLAR BÜYÜK"

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, yapılan çağrıyla ilgili şunları söyledi:

"Sahadaki ihtiyaçlar büyük ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da artacaktır. Ortaklarımızdan ve bağışçılarımızdan Fas halkıyla dayanışma göstermeye devam etmelerini ve depremden etkilenen topluluklara yönelik toplu desteğimizi arttırmaya yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu acil durum müdahalesi bir koşu değil, bir maratondur: depremden etkilenen insanların haftalar ve aylar boyunca desteğe ihtiyacı olacaktır. Onları sadece şimdi değil, gelecekte de desteklememiz gerekecek. Böylesine büyük ölçekli bir depremin uzun süreli ve sürdürülebilir desteğe ihtiyacı vardır."