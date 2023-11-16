IEA Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin 'dünyanın en etkili 100 iklim lideri' listesinde yer aldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin bu yıl ilk kez açıkladığı 'dünyanın en etkili 100 iklim lideri' arasında gösterildi. Birol'un iklim değişikliğiyle mücadeleye sağladığı katkılar ve enerji sektöründe yaptığı politikalar öne çıktı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin bu yıl ilk kez açıkladığı "dünyanın en etkili 100 iklim lideri" arasında gösterildi.

TIME dergisi, iklim değişikliğiyle mücadeleye sundukları katkıyla bu alanda gerçekten değişim yaratan isimleri belirlemek üzere "TIME100 Climate" listesini oluşturdu.

Liste oluşturulurken, bilimsel ve ekonomik düşünce doğrultusunda, enerji, doğa, finans, kültür ve sağlık alanlarından iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunan adaylara öncelik verildi.

Listedeki isimler, "katalizör, lider, titan, yenilikçi ve savunucular" olmak üzere beş kategoride belirlendi.

IEA Başkanı Fatih Birol, iklim alanında dünyanın en etkili 100 ismi arasındaki liderlerden biri olarak gösterildi.

IEA'nın Birol önderliğinde küresel enerji sektörüne sağladığı veri odaklı politikalar ve Birol'un petrol ve gaz şirketlerini 2030'a kadar faaliyetlerinden ve enerji kullanımlarından kaynaklanan emisyonları yüzde 60 azaltma taahhüdünde bulunmaya ve temiz enerji teknolojisine daha fazla yatırım yapmaya yönelik çağrısı, bu yılki en önemli mesajlardan biri olarak değerlendirildi.

Birol, 2021'de de TIME dergisinin dünyanın en etkili isimlerini belirlediği TIME100 listesindeki tek Türk olmuştu.

İklim alanındaki en etkili liderler arasında ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, ABD'li yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi, Dünya ve Gezegen Bilimleri Profesörü Naomi Oreskes ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi Üst Yöneticisi ve aynı zamanda bu yıl Dubai'nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) Başkanı Sultan Al Jaber de bulunuyor.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Barbados Başbakanı Mia Mottley, Ekvador'un Amazon Bölgesi'nde Waorani Topluluğu yerli lideri ve aktivist Nemonte Nenquimo ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da listedeki isimler arasında yer alıyor.