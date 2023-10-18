Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep illerinde halk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, Filistin için destek gösterisi düzenledi. Binlerce kişi bir araya gelerek Gazze'ye destek mesajı verdi.

İdlib ve Halep'te Filistin için destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep illerinde halk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, Filistin için destek gösterisi düzenledi.

İdlib'nin kuzey kırsalındaki Atme, Dana ve Maarrat Misrin bölgelerinde binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Halep'in Bab, Bizaa, Kubbesin, Afrin, Cerablus, Çobanbey, Akterin, Azez bölgelerinde de yüzlerce sivil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

"Filistin meselesi ve Suriye devrimi ortak bir yara", "Bütün dünya Gazze'den vazgeçti", "Katiller birdir" ve " Gazze'ye saldırlar dursun" yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze halkına destek mesajı verdi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.