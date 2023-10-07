Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar tarafından İdlib ve Halep'e düzenlenen saldırılarda 8 sivil öldü, 25 sivil yaralandı. Son bir haftada ölü sayısı 36'ya, yaralı sayısı ise 211'e yükseldi.

İdlib ve Halep'e yapılan saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye ordusunun, İdlib ve Halep kırsalına düzenlediği saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, en az 25 sivil yaralandı.

Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib ve Halep'e karadan karaya atış yapılan silahlarla yoğun saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezi, Eriha ve Cisir eş şurgur ilçesi, Maratnasan, Sermin, Keferlete, Afes, Binniş, Dana, Hizre, Bisenkul, Termenin, Telade köyleri ile Halep'in Daret İzze ve Eterib ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla yoğun saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezi 3, Keferlate 2, Termenin'de 2 ve Eterib ilçesinde 1 olmak üzere toplam 8 sivil yaşamını yitirdi, en az 25 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Böylece Suriye ordusu ve destekçilerinin son bir haftada, İdlib ve Halep'e düzenlediği kara ve hava saldırılarda ölü sayısı 36'ya, yaralılar da 211'e yükseldi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.