İdlib'deki Sığınmacılar Kışa Hazırlanmak İçin Atık Malzemeleri Kullanıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki sığınmacılar, kışa hazırlık yapmak için naylon, plastik ve karton gibi atık malzemeleri topluyor. Yakacak alamayan siviller, çadırlarda plastik ve karton yakarak çocuklarını sağlık sorunlarına maruz bırakıyor. Yardım kuruluşlarının çalışmaları yetersiz kalıyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır hattındaki kamplara sığınan siviller kış hazırlıklarına naylon, plastik ve karton gibi atık malzemeleri toplayarak başladı.

Suriye'nin farklı illerinden saldırılarla zorla yerinden edilen, maddi imkansızlıklar içindeki yüz binlerce sivil, kışın soğuk günlerinde ısınmak için yakacak alamıyor.

Derme çatma çadırlarda bir kışı daha karşılayacak kamp sakinleri, ısınmak için çareyi plastik, naylon ve karton bulmakta arıyor.

Kışın zararlı malzemeleri yakmak zorunda kalan çadır kamp sakinleri, çocuklarını da astım ve bronşit gibi kronik hastalıklara maruz bırakıyor.

İdlib'deki sivil yardım kuruluşları, kamplarda yaşayanlara yönelik kış yardım çalışmaları başlatsa da yüz binlerce kamp sakininin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor.

Esed rejim güçlerinin saldırılarından İdlib'in kuzeyindeki Hicre kampına sığınan İbrahim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakacak fiyatlarının kamp sakinleri için çok pahalı olduğunu söyledi.

Çadır kamp sakinlerinin odun, kömür ve yakıt yerine plastik ve karton gibi zararlı yakacaklara yöneldiğini ifade eden Ali, "Budanmış zeytin dalları bile çok pahalı. Satın alamıyoruz. Kışa kampın yakınlarından ve çöp alanlarından plastik ve karton toplayarak hazırlanıyoruz." dedi.

Kampta altı kış geçirdiğini belirten Ali, "Bu yedinci kış mevsimi de geçen kışlardan farklı olmayacak. Yine trajik olacak. Yardım derneklerini bekliyoruz ama ne kadar dağıtabilirler ki? Yüz binlerce çadır kampı sakini var." diye konuştu.

"1 ton odunun fiyatı bir çalışan maaşının 4 katı"

Kamp sakinlerinden Muhammed Halid de kışın ısınmak için zararlı malzemeler yakmak zorunda kaldıklarını belirterek bu durumun, çocuklarda astım ve bronşit gibi kronik hastalıklara yol açtığını söyledi.

Halid, "Haftada 5 gün çalışan birinin günlük ücreti yaklaşık 75 lira. Bir ton odunun fiyatı 220 dolar (yaklaşık 6370 TL). Bir ton ancak bir ay yeter. Bir ton odunun fiyatı bir çalışan maaşının 4 katı. Yiyecek, içecek, eğitim sağlık ve masrafları da var, ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Yerinden edilerek çadırlara sığınan insanların alım gücünün çok zayıf olduğunu belirten Halid, "Çadır kamplardan yaşayan kiradan kurtuluyor ama işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesini yaptı.