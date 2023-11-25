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İdlib'de Zeytin Toplayan Tarım İşçilerine Saldırı: 10 Ölü

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Dünya Haberleri
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine gerçekleştirdiği saldırıda, 7'si çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine gerçekleştirdiği saldırıda, 7'si çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, ülkenin kuzeydoğusundaki İdlib'de yine sivilleri hedef aldı. Sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin İdlib'in Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda 7'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Beşşar Esed Suriye İdlib Dünya Haberler

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