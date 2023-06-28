İdlib'de yerinden edilen siviller bayramı çadırlarda karşıladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de zorla yerinden edilen siviller, Kurban Bayramı'nı evlerinden uzakta çadırlarda karşıladı. Yoksulluk ve göçün gölgesinde bayram namazı için camilere akın eden siviller, zorlu yaşam şartları altında bayramı kutladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de, zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan siviller, Kurban Bayramı'nı bu yıl da evlerinden uzakta karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği harekatlarla terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde yaşayanlar, Kurban Bayramı namazı için saf tuttu.

Yoksulluğun yanı sıra göçün gölgesinde bayramı karşılayan siviller, bayram namazı için camilere akın etti.

İdlib merkezde ise stadyumda toplu bayram namazı kılındı.

Suriye ordusu ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki kamplara sığınan milyonlarca sivil, bir Kurban Bayramı'na daha evlerinden uzakta, zorlu yaşam şartları altında girdi.

Suriye ordusunun, İdlib'in güneyindeki Marathirme köyüne saldırıları sonucu yerinden edilen Halid Nicim, AA muhabirine, zorla yerinden edilenler olarak, ailelerin dağılmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Nicim, saldırlar sonucu ailelerin farklı bölgelere göç ettiğini ifade ederek, "Bayramı buruk geçiriyoruz. Ne annemizi ne de babamızı görebiliyoruz. Telefonla bayramlaşıyoruz. Köydeki gibi eski bayramlar yok." dedi.

Savaşın, bayramın neşesini kaçırdığını belirten Nicim, "Köyde yaşadığımız sıralarda bayramlarda akrabaları ziyaret eder, bayramlaşırdık, şimdi ise bayram namazını kılıp eve gidiyoruz. Tanıdığımız insanlar parmakla sayılacak kadar az." diye konuştu.