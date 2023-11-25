İdlib'de tarım işçilerine saldırı: 9 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İdlib ilinin Kokfin köyündeki tarım işçilerine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı. İdlib'deki durum ve göç sorunu devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib ilininin Kokfin köyündeki tarım işçilerine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

İdlib'in güneyindeki Han es Sübül köyünde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Kokfin köyünde zeytin toplayan tarım işçilerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 9 sivil öldü, 1 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.