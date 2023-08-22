İdlib'de Suriye ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye ordusu güçlerinin İdlib ilinin İhsem köyünde seyir halindeki araca düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.

İdlib'in güneyinde Bisekle köyünde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İhsim köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda yaralanan 3 sivil, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.