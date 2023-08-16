İdlib'de Suriye ordusunun saldırısında 1 sivil yaralandı

Suriye ordusunun, İdlib'in Maratnasan köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalarla oluşturulan ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Suriye ordusunun, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Maratnasan köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil yaralandı.

İdlib'in Serakib ilçesinde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Maratnasan köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda yaralanan 1 sivil çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.