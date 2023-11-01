İdlib'de Suriye Ordusu ve Destekçilerinin Saldırıları: 66 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye ordusu ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde düzenlediği saldırılarda 66 sivil hayatını kaybetti, 270 sivil yaralandı. Suriye Sivil Savunması tarafından yayınlanan raporda, saldırıların okul, cami, sağlık tesisi ve pazar yerlerini hedef aldığı belirtildi. ABD ise saldırıları kınadı.

Suriye ordusu ile destekçilerinin, ekim ayında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki 70 sivil yerleşime düzenlediği saldırılarda 66 sivil hayatını kaybetti, 270 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Suriye'de Esed rejimi, Rusya ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına ilişkin ekim ayı raporunu yayınladı.

Raporda, aralarında İdlib kent merkezi başta olmak üzere 70 yerleşimin hedef alındığı bilgisi verildi.

Rejim güçlerinin, uluslararası anlaşmalara göre kullanılması yasaklanan ve yakıcı etkiye sahip olan silahlarla 9 kez saldırı düzenlediği belirtilen raporda, savaş uçaklarının 30, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların ise karadan karaya atış yapılan silahlarla 269 saldırı yaptığı bildirildi.

Saldırılarda 66 sivilin yaşamını yitirdiği, 270 sivilin yaralandığı, ölenlerin 13'ünün kadın, 23'ünün de çocuk olduğu ifade edildi.

Raporda, Suriye ordusu ile destekçilerinin, ekimde ayrıca okul, cami, sağlık tesisi, pazar yerleri ve kamplardan oluşan toplam 43 yaşam merkezini hedef aldığı belirtildi.

ABD, saldırıları kınadı

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından, Esed rejimi ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere düzenlediği saldırıları kınadığını bildirdi.

Açıklamada, "Rusya ve Esad rejiminin Suriye'nin kuzeybatısında okullara, tıbbi tesislere ve kamplara yönelik son saldırılarını kınıyoruz. Bu saldırılar 120 binden fazla kişiyi yerinden etti ve çok sayıda sivili öldürdü." ifadesi kullanıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.