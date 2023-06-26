Üye Girişi
Haberler
İdlib'de Saldırı: 9 Ölü, 61 Yaralı

İdlib'de Saldırı: 9 Ölü, 61 Yaralı

Dünya Haberleri

Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçaklarınca dün sebze pazarına düzenlenen saldırıda yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 olarak açıklandı.

p> Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçaklarınca dün sebze pazarına düzenlenen saldırıda yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 olarak açıklandı.

Suriye'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, "İdlib'in batısındaki Cisr eş-Şuğur kentinin dış mahallelerine düzenlenen hava saldırısında yaralananların sayısı 61'e yükselirken ölü sayısı 9'da kaldı. Yaralılar arasındaki kritik vakalar nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor. Kurbanların çoğu, hedef alınan yerin bitişiğindeki sebze pazarında çalışan işçiler ve çiftçilerdi" denildi.Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan görüntülerde, hastaneye kaldırılan çocukların ağladığı anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Suriye İdlib Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title