İdlib'de Saldırı: 9 Ölü, 61 Yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçaklarınca dün sebze pazarına düzenlenen saldırıda yaralı sayısı 61'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 olarak açıklandı.

Suriye'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, "İdlib'in batısındaki Cisr eş-Şuğur kentinin dış mahallelerine düzenlenen hava saldırısında yaralananların sayısı 61'e yükselirken ölü sayısı 9'da kaldı. Yaralılar arasındaki kritik vakalar nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor. Kurbanların çoğu, hedef alınan yerin bitişiğindeki sebze pazarında çalışan işçiler ve çiftçilerdi" denildi.Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan görüntülerde, hastaneye kaldırılan çocukların ağladığı anlar da yer aldı.