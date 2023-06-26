İdlib'de Saldırı: 9 Ölü, 61 Yaralı
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Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçaklarının sebze pazarına düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çoğunun sebze pazarında çalışan işçiler ve çiftçiler olduğu belirtildi.
Suriye'de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, "İdlib'in batısındaki Cisr eş-Şuğur kentinin dış mahallelerine düzenlenen hava saldırısında yaralananların sayısı 61'e yükselirken ölü sayısı 9'da kaldı. Yaralılar arasındaki kritik vakalar nedeniyle ölü sayısının artması bekleniyor. Kurbanların çoğu, hedef alınan yerin bitişiğindeki sebze pazarında çalışan işçiler ve çiftçilerdi" denildi.Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan görüntülerde, hastaneye kaldırılan çocukların ağladığı anlar da yer aldı.