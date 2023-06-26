İdlib'de Saldırı: 9 Ölü, 61 Yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş uçaklarının sebze pazarına düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, yaralıların çoğunun sebze pazarında çalışan işçiler ve çiftçiler olduğu belirtildi.