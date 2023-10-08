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İdlib'de Rejim Güçlerinin Saldırısında 7 Kişi Yaralandı

Suriye'nin İdlib kenti güneyindeki Eriha ilçesinde rejim güçleri ve destek veren gruplar tarafından düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.