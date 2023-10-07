İdlib'de Rejim Güçlerinin Saldırısında 7 Kişi Yaralandı

Suriye'nin İdlib kenti güneyindeki Eriha ilçesinde rejim güçleri ve destek veren gruplar tarafından düzenlenen saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralandı. Saldırı anları cep telefonuyla kaydedildi.

SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'in Ariha ilçesinde düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib kenti güneyindeki Eriha ilçesinde rejim ve destek veren gruplar roketatarlarla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda siviller hedef alındı. Saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 kişi yaralandı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürülen yaralılar, tedaviye alındı. Saldırı anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.