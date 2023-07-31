İdlib'de Nehirde Boğulan 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin İdlib ilinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren aynı aileden 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Suriye Sivil Savunması'nın uyarılarına rağmen halkın yüzme aktivitelerini sürdürdüğü belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde serinlemek için Asi Nehri'ne giren aynı aileden 5 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İdlib'in batısındaki Şeyih İsa Hamamat köyünde, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için Asi Nehri'ne geren 5 kişi kısa süre sonra gözden kayboldu.

Suriye Sivil Savunması'ndan (Beyaz Baretliler) yapılan açıklamada, nehre giren aynı aileden 2'si kardeş 5 kişinin boğularak can verdiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye Sivil Savunması ekiplerinin yüzmenin tehlike olduğuna dair sürekli yaptığı uyarılara rağmen, birçok bölgede halkın yüzme aktivitelerini sürdürdüğü ve can güvenliğini göz ardı ettiği aktarıldı.

Bu yılın başından itibaren 26 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, boğulma tehlikesi yaşayan 37 kişinin ise son anda kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.