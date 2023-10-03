Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği'nin destekleriyle Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune bölgesinde inşa edilen 144 ev, savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. İHH'nın briket ev projesi kapsamında yapılan evlerde mutfak, banyo, lavabo ve avlu bulunuyor.

İdlib'de İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yapılan 144 ev teslim edildi

Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneğinin destekleriyle Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune bölgesinde inşa edilen 144 ev, savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İHH tarafından 2019 yılında Suriye'deki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen briket ev projesi devam ediyor.

Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune bölgesinde Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneğinin destekleriyle yapılan 144 ev, savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İki odalı olarak inşa edilen 45 metrekare genişliğindeki evlerde mutfak, banyo, lavabo ve avlunun yanı sıra elektrik, temiz su ve kanalizasyon tesisatıyla su deposu bulunuyor.

İHH, Suriye'de bağışçıların destekleriyle bugüne kadar 26 binden fazla briket ev yaptı.

Yaklaşık 4 yıldır uygulanan proje sayesinde çok sayıda aile, zorlu çadır hayatından kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşturuldu.