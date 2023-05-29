İdlib'de atık kağıtlar geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde kurulan tesislerde her yıl onlarca ton atık kağıt geri dönüştürülüyor. İdlib'in kuzeyindeki Sermede ve Killi bölgelerinde kağıt atıklarının geri dönüşümü için iki tesis faaliyet gösteriyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde kurulan tesislerde her yıl onlarca ton atık kağıt geri dönüştürülüyor.

İdlib'in kuzeyindeki Sermede ve Killi bölgelerinde kağıt atıklarının geri dönüşümü için iki tesis faaliyet gösteriyor.

Yerinden edilmiş milyonlarca sivile ev sahipliği yapan İdlib'de atık kağıtlar toplanarak geri dönüşüm tesislerine götürülüyor.

Atık kağıtların önemli bir kısmı bölgede bulunan atık karton toplama atölyelerinden temin ediliyor.

Geri dönüşüm tesislerine ulaştırılan atıklar bir dizi işlemden geçiriliyor. Büyük bir titizlikle yapılan ayıklamanın ardından parçalama işlemine geçiliyor. Bir sonraki aşamada parçalanan kağıt atığından da hamur elde ediliyor.

Baskı makinasıyla kurutma işlemi sonrası düzleştirme aşamasına geçiliyor. Nihai aşamada ise kağıt ve kartondan belirlenen ürünler elde ediliyor.

Atıklardan kırtasiye ve paketleme ürünleri başta olmak üzere çok sayıda malzeme imal ediliyor.

Bu tesisler sayesinde yıllık 130 ton civarında atık kağıt dönüştürülüyor ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Kağıt geri dönüşüm süreci, işsizliğin hakim olduğu bölgede çok sayıda kişiye çalışma fırsatı sunuyor.

İdlibli 56 yaşındaki Ali Şılar, Killi köyünde 5 yıl önce kurduğu tesiste tonlarca atığı yeniden ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Tesisinde onlarca işçinin çalıştığını belirten Şılar, "Killi'de zor koşullarda kurulan tesis, çevrenin iyileştirilmesine ve yeni iş olanaklarının sağlanmasına katkıda bulunuyor." dedi.

Şılar, mesleğe kağıt toplayarak başladığını dile getirerek, geri dönüşümle iç piyasanın ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.

"Çevre dostu olarak tanınıyoruz"

Atık karton ve kağıt toplama atölyesi bulunan Muhammed Malik de İdlib'de çevreden toplanan kartonları satın alıp bölgede 500'den fazla aileye iş imkanı sağladığını söyledi.

Malik, atölyelerinde toplanan atık kağıtları balyalar halinde geri dönüşüm tesislerine sattıklarını belirterek, "Amacımız, çevreye verilen zararın yüzdesini azaltmak. Bölgede çevre dostu olarak tanınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu ve destekçisi terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Maratnuman'a saldırıları sonucu zorla yerinden edilen Ali Recep de İdlib'in kuzeyindeki Kemmune Kampı'na sığındığını söyledi.

Karton üretim tesisinde çalışan 9 çocuk babası Recep, "Günlük 75 Türk lirası karşılığında 8 saat çalışarak hayata tutunmaya çalışıyorum." dedi.