İDDEF, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistinlilere yardım sağlıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in bombalı saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilere acil yaşam malzemesi sağlamaya devam ediyor. İDDEF ekipleri, Gazze'de sağlık hizmeti, su, ekmek ve battaniye yardımı yapıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in bombalı saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilere acil yaşam malzemesi sağlamaya devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, saldırılardan etkilenen Filistinliler için ilk günden bu yana "Gazze İçin Harekete Geç" sloganıyla başlattığı acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Gazze'de 3 ambulansla sağlık hizmeti veren İDDEF ekipleri, yaraları sarmaya çalışıyor.

Bölgede okul ile hastanelere sığınan sivillere su, ekmek ve battaniye yardımı yapan ekipler, günlük 50 bin ekmek ve sıcak yemek dağıtıyor.

İDDEF ekipleri, Gazze'deki arıtma tesislerinde günde 250 bin litre su arıtarak, 15 bin kişinin temiz suya ulaşmasını sağlıyor.