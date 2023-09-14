İDDEF, Fas ve Libya'ya afet yönetimi ekiplerini gönderdi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Fas ile Libya'ya afet yönetimi ekiplerini yolladı. Ekipler, bölgede su ve hazır gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı ve kırsal bölgelere yardımlarını genişletecek.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Fas ile Libya'ya afet yönetimi ekiplerini yolladı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Fas'taki depremin neden olduğu yıkımdan ve Libya'daki sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye giden ekipler, yerel görevlilerle çalışmalarına başladı.

Ekipler, bölgede ilk etapta su ve hazır gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Saha ekibinin tespitlerine göre yardımlarını genişletecek olan İDDEF, özellikle ulaşmakta güçlük çekilen kırsal bölgelere gidecek.

Hayırseverler, "www.iddef.org" internet sitesinden ya da "ACIL YARDIM" yazıp 7230'a SMS göndererek insani yardım malzemesi için destekte bulunabilecek.