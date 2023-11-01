İDDEF, Afganistan'da 350 Kişinin İbadet Edebildiği Cami İnşa Etti

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Kubbetüs Sahra Camii'nin mimarisinden esinlenerek Afganistan'ın başkenti Kabil'de aynı anda 350 kişinin ibadet edebildiği cami inşa ettirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Molla Ömer" ve "Mahmut Ustaosmanoğlu" isimleri verilen cami için düzenlenen açılışa İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turan ve yönetim kurulu üyeleri, İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı heyeti ile Afgan yetkililer katıldı.

Kudüs'te Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa içinde yer alan Kubbet'üs-Sahra Camisi'nden esinlenilerek yapılan cami dualarla ibadete açılırken törende İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Turan, burada yaptığı konuşmada, caminin açılışının Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve dünya genelindeki zulümlerin son bulması yönünde bir adım olmasını temenni etti.

Turan, hayırseverlerin desteğiyle inşa ettikleri caminin ülkenin en yüksek tepesinde bulunduğunu aktararak, "Camimizde aynı anda 350 kişi namaz kılabilirken Kubbetüs Sahra Camii'nin aynısının olması için tuğlasından mermerine, çinilerinden kapısına kadar hepsiyle özel bir hassasiyetle ilgilendik." ifadelerini kullandı.