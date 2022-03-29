ICRC Sözcüsü Morris DHA'ya konuştu: Mariupol'da insani dram çok büyük

Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rus birliklerince kuşatıldı. Uluslararası ve yerel kaynaklar, kentte Rus kuşatması sonrası yüzbinlerce insanın mahsur kaldığını ifade ediyor. Kentte henüz insani bir koridorun oluşturulması konusunda tarafların anlaşma sağlamamış olması ve insani yardımların bölgeye ulaşamaması nedeniyle mahsur kalanların büyük zorluklarla karşı karşıya oldukları belirtiliyor. Mariupol'daki ihtiyaç sahibi Ukraynalılara ulaşmak için girişimleri sürdüren ICRC'nin sözcüsü Matthew Morris, "Buradaki insani dram çok büyük. Bu, insanların ailelerine bakabilmek için imkansızlıklarla karşı karşıya kaldıkları bir ölüm kalım mücadelesi. Yardım getirmek ve ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sağlamak için taraflar arasında acilen bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Mariupol'deki yüzbinler için ateşkesin sadece birkaç saat değil, günlerce sürmesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca siviller için güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yer, zamanlama, rotalar ve diğer ayrıntılar konusunda özel anlaşmalara ihtiyaç var" dedi.