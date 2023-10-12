ICRC, Hamas ve İsrailli Yetkililerle Rehineler Konusunda İletişim Halinde

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ve İsrailli yetkililerle rehineler konusunda iletişim halinde olduklarını duyurdu. ICRC, rehinelerin zarar görmeden serbest bırakılmasını ve aileleriyle iletişim kurabilmelerini istiyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ve İsrailli yetkililerle rehineler konusunda iletişim halinde olduklarını duyurdu.

ICRC'den yapılan açıklamada, "Özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara erişim konusunda hem Hamas hem de İsrailli yetkililerle temas halindeyiz. Rehinelerin zarar görmeden serbest bırakılmasını istiyoruz. Aileleriyle iletişim kurabilmeleri için fırsat tanınmasını istiyoruz. Tüm taraflara bu çağrımızı sürdürüyoruz" denildi.