ICRC, Gazze'ye yardım için çağrıda bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yardım için hazır olduklarını belirterek, İsrail ve Gazze'deki çatışmanın taraflarına acil çağrıda bulundu. ICRC ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle hazırdır. Giriş izni verilmeli ve Gazze'deki ekiplerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasına izin verilmelidir.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze Şeridi'ndeki sivil halka yardım için hazır olduklarını belirterek, "İsrail ve Gazze'deki çatışmanın taraflarına acil çağrımdır. ICRC ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle hazırdır. Giriş izni verilmeli" dedi.

ICRC Başkanı Spoljaric, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "İsrail ve Gazze'deki çatışmanın taraflarına acil çağrımdır. ICRC ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle hazırdır. Giriş izni verilmeli ve Gazze'deki ekiplerimizin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasına izin verilmelidir. Durum kritiktir. Hayat kurtaran yardımların Gazze'ye girmesine izin verilmelidir. Çatışmalar devam ederken taraflar sivil halkın barınma, gıda, sağlık, hijyen ve güvenliğe erişimini sağlamalıdır. Taraflar bu yükümlülükleri yerine getiremiyorsa, ihtiyaç sahibi siviller için insani yardımın geçişine izin vermeli ve kolaylaştırmalıdır. İlkeler titizlikle uygulanmalıdır. Bu, özellikle kentsel alanlarda sivillerin çatışmaların etkilerine karşı korunması açısından kritik önem taşımaktadır" dedi.