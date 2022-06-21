ICRC Başkanı Maurer: Nükleer bomba patlasa, hiç kimse mağdurlara yeterli yardımı sağlayamaz

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, bugün Avusturya'da başlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşmasına Taraf Devletlerin İlk Toplantısı'nda konuştu. Maurer, bir nükleer bomba patlaması halinde, hiç kimsenin ve hiçbir kuruluşun mağdurlara yeterli yardımı sağlamayacağını belirtti.

Maurer Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan toplantıda yaptığı konuşmasında "Bir nükleer silah, nüfuslu bir bölgede veya yakınında patlayacak olsaydı, hiçbir devlet veya uluslararası organ, acil insani durumu veya uzun vadeli sonuçları yeterince ele alamaz veya mağdurlara yeterli yardımı sağlayamaz" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya