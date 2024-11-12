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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan'da Güvenlik ve Göç Konularını Görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Macaristan'da Güvenlik ve Göç Konularını Görüştü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Budapeşte'de Macaristanlı mevkidaşı Sandor Pinter ile güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konularında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ' Budapeşte Süreci 7'inci Bakanlar Konferansı' nedeniyle gittiği Macaristan'da İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüştü. Bakan Yerlikaya görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile Budapeşte Süreci 7. Bakanlar Konferansı için bulunduğumuz Macaristan'da heyetler arası görüşmemizi yaptık. Başta güvenlik ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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