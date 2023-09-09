İçişleri Bakanı Yerlikaya: Fas'taki Depremde Yardıma Hazırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Faslı kardeşlerinin yardımına koşmak için hazır olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Dost ve kardeş ülke Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizlerle.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla, tüm imkanlarımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız. Deprem acısını yakinen bilen bir Millet olarak Faslı yetkililerden haber bekliyoruz." - ANKARA